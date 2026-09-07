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Monza, nuovo infortunio e lungo stop: l’ex Roma rientra dopo la sosta

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Juric sempre in emergenza dopo il pareggio sul campo del Parma: finisce ai box il nuovo acquisto

Il Monza conquista il primo punto in campionato nella trasferta di Parma, ma ci sono diversi rimpianti per Ivan Juric dopo il momentaneo vantaggio ad opera del baby Robinson e le occasioni sprecate.

Monza, Juric perde Ziolkowski
Juric perde Ziolkowski per infortunio (Ansa) – Calciomercato.it

Prova un’altra volta positiva per i brianzoli, reduci da due sconfitte nelle prime due giornate e dall’exploit in Coppa Italia contro il Torino. Juric è fiducioso per il proseguo della stagione, ma in questa fase iniziale deve far fronte a diversi infortuni. 

La situazione di emergenza prosegue, con il Monza che sarà costretto a rinunciare anche a Jan Ziolkowski per le prossime gare.

Monza, anche Ziolkowski va KO: i tempi di recupero

Il nuovo acquisto ha saltato la trasferta di Parma per un problema alla fascia plantare del piede: “Dovrebbe stare fuori a lungo”, le parole di Juric post Parma-Monza in conferenza stampa.

Jan Ziolkowski, 22 anni – Foto Calciomercato.it

L’ex difensore della Roma resterà ai box per almeno un mese (5-6 settimane), posticipando tra ottobre e novembre l’esordio con la nuova maglia. Inoltre rischia di rientrare dopo la sosta anche Toure, alle prese con un’infiammazione al ginocchio. Da valutare in settimana anche le condizioni di Varela, in forte dubbio per la trasferta di Lecce per un infortunio all’adduttore della coscia.

Arrivano notizie confortanti invece per Cutrone, out nella rifinitura pre Parma per un lieve fastidio muscolare. L’attaccante dovrebbe essere regolarmente disponibile per la prossima gara, dove potrebbero rientrare nella lista dei convocati anche Ngonge e Zeballos (entrambi in ritardo di condizione). 

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