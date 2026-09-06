Altra tegola per Juric: va KO prima di Parma-Monza

Nuova assenza nell’undici titolare del Monza: Juric costretto a ridisegnare il reparto offensivo

Altra defezione dell’ultima ora per il Monza, con mister Juric in emergenza per lo scontro salvezza in casa del Parma.

Nell’undici titolare dei biancorossi non c’è infatti Patrick Cutrone, vittima di un infortunio nella rifinitura della vigilia. L’attaccante ha accusato un fastidio muscolare nella rifinitura a Monzello, ma era partito ugualmente per la trasferta del ‘Tardini’ e inserito nella lista dei convocati.

Monza, Juric perde anche Cutrone contro il Parma

Questa mattina durante il risveglio muscolare prepartita i medici hanno rivalutato le condizioni di Cutrone, che però non era al meglio e quindi non è stato inserito in distinta da Juric.

Il giocatore si è accomodato in tribuna ed è indisponibile per il match contro il Parma, con il suo infortunio che sarà rivalutato nei prossimi giorni in vista della trasferta di Lecce. Nel reparto offensivo spazio così a Dany Mota, coadiuvato sulla trequarti da Forson e Robinson (quest’ultimo autore del gol del vantaggio dopo il primo tempo).

Altra tegola dall’infermeria per Juric, che già doveva rinunciare al lungodegente Pessina oltre a Varela, Ziolkowski, Toure, Ciurria, Ngonge e il neoacquisto Zeballos (non ancora al meglio della condizione).