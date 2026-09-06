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Altra tegola per Juric: va KO prima di Parma-Monza

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Nuova assenza nell’undici titolare del Monza: Juric costretto a ridisegnare il reparto offensivo

Altra defezione dell’ultima ora per il Monza, con mister Juric in emergenza per lo scontro salvezza in casa del Parma.

Juric senza Cutrone per Parma-Monza
Ivan Juric, tecnico del Monza (Ansa) – Calciomercato.it

Nell’undici titolare dei biancorossi non c’è infatti Patrick Cutrone, vittima di un infortunio nella rifinitura della vigilia. L’attaccante ha accusato un fastidio muscolare nella rifinitura a Monzello, ma era partito ugualmente per la trasferta del ‘Tardini’ e inserito nella lista dei convocati.

Monza, Juric perde anche Cutrone contro il Parma

Questa mattina durante il risveglio muscolare prepartita i medici hanno rivalutato le condizioni di Cutrone, che però non era al meglio e quindi non è stato inserito in distinta da Juric.

Parma-Monza, Cutrone infortunato
Patrick Cutrone fuori per infortunio (Ansa) – Calciomercato.it

Il giocatore si è accomodato in tribuna ed è indisponibile per il match contro il Parma, con il suo infortunio che sarà rivalutato nei prossimi giorni in vista della trasferta di Lecce. Nel reparto offensivo spazio così a Dany Mota, coadiuvato sulla trequarti da Forson e Robinson (quest’ultimo autore del gol del vantaggio dopo il primo tempo).

Altra tegola dall’infermeria per Juric, che già doveva rinunciare al lungodegente Pessina oltre a Varela, Ziolkowski, Toure, Ciurria, Ngonge e il neoacquisto Zeballos (non ancora al meglio della condizione). 

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