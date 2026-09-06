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Juve, clamorosa decisione su Milik: adesso è ufficiale

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Ecco cos’è successo a Torino in queste ultimissime ore, la scelta di Spalletti lascia tutti a bocca aperta. 

Negli ultimi due anni ha giocato pochissimi minuti per via dei tantissimi infortuni che lo hanno frenato e di sicuro non lo vedremo in campo nelle prossime giornate di campionato. Arkadiusz Milik, infatti, è stato ufficialmente escluso dalla lista per la Serie A, presentata dalla Juventus in queste ore.

Milik, ancora un infortunio
Milik (Ansa) – Calciomercato.it

Milik, che dunque sarà utilizzabile soltanto in Coppa Italia, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027 ma occhio alle prossime settimane: la sua condizione fisica preoccupa ancora i vertici societari della Vecchia Signora che, a questo punto, potrebbero decidere di risolvere il contratto con il centravanti polacco. Ne sapremo scuramente di più nei prossimi giorni e come sempre vi terremo aggiornati.

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