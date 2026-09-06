Juve, clamorosa decisione su Milik: adesso è ufficiale

Ecco cos’è successo a Torino in queste ultimissime ore, la scelta di Spalletti lascia tutti a bocca aperta.

Negli ultimi due anni ha giocato pochissimi minuti per via dei tantissimi infortuni che lo hanno frenato e di sicuro non lo vedremo in campo nelle prossime giornate di campionato. Arkadiusz Milik, infatti, è stato ufficialmente escluso dalla lista per la Serie A, presentata dalla Juventus in queste ore.

Milik, che dunque sarà utilizzabile soltanto in Coppa Italia, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2027 ma occhio alle prossime settimane: la sua condizione fisica preoccupa ancora i vertici societari della Vecchia Signora che, a questo punto, potrebbero decidere di risolvere il contratto con il centravanti polacco. Ne sapremo scuramente di più nei prossimi giorni e come sempre vi terremo aggiornati.