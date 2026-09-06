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Jashari-Juve, clamoroso annuncio: spunta la verità

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Il centrocampista svizzero ha rilasciato delle dichiarazioni davvero importanti in queste ore. 

Ardon Jashari
Jashari sarà un punto fermo della squadra di Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Con l’arrivo di Amorim in panchina, Ardon Jashari si è ripreso il Milan e adesso si candida ad essere una delle più grandi rivelazioni di questa stagione. Il centrocampista svizzero ha svelato un clamoroso retroscena in queste ore ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

Ecco quanto ammesso da Jashari: “Quest’estate mi voleva la Juventus? Dopo che Amorim è stato nominato allenatore, ci ho parlato. Da quel momento in poi è stato chiaro che sarei rimasto e il mio unico obiettivo è diventato mostrare con la maglia del Milan la miglior versione di me. Non ho mai avuto dubbi sul mio futuro né ho mai pensato di lasciare questo club per trasferirmi alla Juventus. Quest’anno tornerò al 100%, è una promessa“.

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