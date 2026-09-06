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Juve-Milan, forfait dell’ultimo minuto: infortunio alla caviglia

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Aggiornamenti importantissimi in vista della super sfida in programma domenica sera. 

Gabbia in conferenza stampa
Gabbia (Ansa) – Calciomercato.it

Da una parte la Juventus che si è imposta a Frosinone all’esordio e ha superato in casa il Parma, dall’altra il Milan che ha sconfitto Torino e Venezia. Bianconeri e rossoneri sono ora in testa alla classifica con 6 punti e si presentano nel migliore dei modi alla super sfida della terza giornata di campionato, in programma domenica sera alle ore 20,45.

Intanto, però, c’è da registrare una pesantissima tegola a poche ore dal fischio d’inizio: Matteo Gabbia – secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe infatti accusato un fastidio alla caviglia e salterà la trasferta sul campo della Juve. Un bel problema per il tecnico Amorim che, a questo punto, si affiderà sicuramente alla difesa a tre composta da Gila, De Winter e Pavlovic.

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