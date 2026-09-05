Voti Roma-Atalanta 2-1, rimonta all’Olimpico: Hermoso e Soulé firmano il successo dei giallorossi

I voti di Roma-Atalanta, anticipo del sabato della terza giornata di campionato di Serie A.
All’Olimpico di Roma l’Atalanta fa paura alla Roma con la rete di Ederson che permette agli orobici di andare in vantaggio, ma nel finale arriva il pari di Hermoso e poi il gol di Soulé che regala i tre punti agli uomini di Gasperini.
Andiamo a vedere i voti della sfida.
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5,5 (62′ Ghilardi 6,5), Ndicka 6 (67′ Balerdi 6), Hermoso 6,5; Lulli 5,5 (54′ Molina 6,5), Cristante 6,5, Kone 5,5, Wesley 6,5; Dybala 6,5, Mora 6 (54′ Soulé 7,5); Malen 5,5 (63′ Castro 6,5). Allenatore Gasperini.
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 7; Bellanova 6, Koussounou 5,5, Scalvini 5,5, Kolasinac 6 (73′ Zappacosta 5,5); Samardzic 6,5 (66′ Pasalic 5,5), Gaetano 6, Ederson 7; De Ketelaere 6, Scamacca 5 (46′ Krstovic 5), Elmas 5,5 (66′ Zalewski 5,5). Allenatore Sarri.
MARCATORI: Ederson, Hermoso, Soulé