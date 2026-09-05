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Voti Roma-Atalanta 2-1, rimonta all’Olimpico: Hermoso e Soulé firmano il successo dei giallorossi

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I voti di Roma-Atalanta, anticipo del sabato della terza giornata di campionato di Serie A.

Gian Piero Gasperini
I voti di Roma-Atalanta (Ansa Foto) – calciomercato.it

All’Olimpico di Roma l’Atalanta fa paura alla Roma con la rete di Ederson che permette agli orobici di andare in vantaggio, ma nel finale arriva il pari di Hermoso e poi il gol di Soulé che regala i tre punti agli uomini di Gasperini.

Andiamo a vedere i voti della sfida.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 5,5 (62′ Ghilardi 6,5), Ndicka 6 (67′ Balerdi 6), Hermoso 6,5; Lulli 5,5 (54′ Molina 6,5), Cristante 6,5, Kone 5,5, Wesley 6,5; Dybala 6,5, Mora 6 (54′ Soulé 7,5); Malen 5,5 (63′ Castro 6,5). Allenatore Gasperini.
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi 7; Bellanova 6, Koussounou 5,5, Scalvini 5,5, Kolasinac 6 (73′ Zappacosta 5,5); Samardzic 6,5 (66′ Pasalic 5,5), Gaetano 6, Ederson 7; De Ketelaere 6, Scamacca 5 (46′ Krstovic 5), Elmas 5,5 (66′ Zalewski 5,5). Allenatore Sarri.
MARCATORI: Ederson, Hermoso, Soulé

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