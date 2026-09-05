Voti Inter-Napoli 3-2, rimonta nerazzurra: secondo ko di fila per allegri

Si è conclusa Inter-Napoli, partita valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Andiamo a vedere i voti della sfida di San Siro.

La partita tra Inter e Napoli ha regalato grande spettacolo con i campioni d’Italia che sono andati sotto di due reti contro gli azzurri, riuscendo poi a raggiungere la vittoria con una grande rimonta. Gol di Politano, Hojlund, Martinez (doppietta) e Thuram.

Andiamo a vedere i voti della sfida.

INTER (3-5-2): J. Martinez 6,5; Bisseck 6, Akanji 6,5, Bastoni 5,5 (79′ Bonny 6,5); Diouf 6, Barella 5, Zielinski 5,5 (72′ Calhanoglu 6,5), Sucic 5,5 (46′ Jones 6), Dimarco 6 (62′ Carlos Augusto 6,5); Esposito 5,5 (46′ Thuram 7), Lautaro Martinez 8. Allenatore Chivu.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6,5; Di Lorenzo 6, Rrahmani 5,5, Marin 5,5, Spinazzola 6; Anguissa, Lobotka 6 (80′ Gilmour 5,5), Vergara 6 (62′ de Bruyne 5,5); Politano 7 (63′ Neres 5,5), Hojlund 7 (dal 72′ Lucca 5), Alisson Santos 5,5 (80′ Badiashile 5,5). Allenatore Allegri.

MARCATORI: Politano, Hojlund, Martinez, Thuram, Martinez

AMMONITI: Martinez, Vergara, Marin