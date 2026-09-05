Juventus, Spalletti lancia l’allarme prima del Milan: “Abbiamo 7 infortunati”

Le dichiarazioni dell’allenatore bianconero alla vigilia dell’attesissima sfida dell’Allianz Stadium contro il ‘Diavolo’

Primo big match stagionale per la Juventus, che dopo le due vittorie consecutive contro Frosinone e Parma affronta il Milan nella partitissima dell’Allianz Stadium.

Dall’infermeria non arrivano però buone notizie per Luciano Spalletti, visto che dei giocatori infortunati non recupererà nessuno per la sfida di domani sera. Oltre ai lungodegenti Yildiz, Thuram, Ekhator e Cabal, non saranno disponibili neanche McKennie, Cambiaso e il nuovo acquisto Sarr.

“Abbiamo 7 infortunati e delle difficoltà oggettive ci sono – esordisce Spalletti nelle conferenza stampa di vigilia – É frutto anche della casualità perché sono problemi diversi tra loro. Però siamo nella nella condizione di poter fare una partita da Juventus”.

Juventus-Milan, Spalletti in conferenza: “Io aziendalista, Woltemade a gara in corso”

Tra i nuovi c’è grande attesa per Woltemade, ultimo arrivato alla Continassa: “Amplia i margini di gioco, è bravo con entrambi i piedi e ha l’impatto giusto quando colpisce di testa. Ha delle caratteristiche che ci possono fare molto comodo. Domani non penso parta dall’inizio, però probabilmente entrerà a gara in corso”.

Spalletti fa anche un bilancio sull’ultimo mercato: “Il Fair Play Finanziario non ci ha permesso di fare tutto quello che volevamo. Qualche problemino c’è e non abbiamo una rosa amplissima. Però siamo cresciuti e siamo più completi: ci sono tutte le carte in regola per essere una squadra forte“.

Il tecnico bianconero aggiunge: “Sono stato definito un allenatore aziendalista, difficilmente ho utilizzato toni scorretti verso i miei dirigenti. Cerchiamo insieme di trovare delle soluzioni e risolvere le problematiche”.

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Infine sulle dichiarazioni di Chivu e gli scontri diretti: “Sono parole sincere e un ulteriore stimolo per noi. Vogliamo fare bene e cercare di dare il massimo per ridurre il gap che c’è con le squadre più forti del campionato”.