Incubo viola, Fiorentina ko col Torino: esonero Grosso, le ultime

La Fiorentina perde per 1-2 in casa contro il Torino subendo la rimonta dei granata che conquistano i primi tre punti della stagione lasciando i viola a quota zero.

Dopo un calciomercato di altissimo livello e i grandi investimenti della società, in casa viola è già tempo di riflessioni su quello che sarà il futuro di Fabio Grosso, chiamato immediatamente a cambiare marcia se non vuole vedere a rischio la propria posizione sulla panchina della Fiorentina.

Viola avanti con Pellegrino, ma Mandragora e Adams ribaltano la situazione regalando la vittoria ai granata. Al momento non sembra essere a rischio esonero Grosso, ma le voci sul possibile arrivo di Thiago Motta proseguono.