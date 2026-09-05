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Incubo viola, Fiorentina ko col Torino: esonero Grosso, le ultime

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La Fiorentina perde per 1-2 in casa contro il Torino subendo la rimonta dei granata che conquistano i primi tre punti della stagione lasciando i viola a quota zero.

Fabio Grosso
Grosso a rischio esonero (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dopo un calciomercato di altissimo livello e i grandi investimenti della società, in casa viola è già tempo di riflessioni su quello che sarà il futuro di Fabio Grosso, chiamato immediatamente a cambiare marcia se non vuole vedere a rischio la propria posizione sulla panchina della Fiorentina.

Viola avanti con Pellegrino, ma Mandragora e Adams ribaltano la situazione regalando la vittoria ai granata. Al momento non sembra essere a rischio esonero Grosso, ma le voci sul possibile arrivo di Thiago Motta proseguono.

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