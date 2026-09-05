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Juventus, futuro ribaltato: dall’addio al nuovo contratto | CM

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Da esubero e tassello decisivo per lo scacchiere di Luciano Spalletti: possibile rinnovo con la ‘Vecchia Signora’

Da esubero a pedina fondamentale per Spalletti. Stiamo parlando di Nico Gonzalez, decisivo con il suo ingresso in campo nella sfida di campionato contro il Parma. 

Juventus, rinnovo per Nico Gonzalez
Possibile rinnovo per Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it

L’argentino ha spaccato la contesa e si candida seriamente per un posto da titolare anche per il big match di domani sera all’Allianz Stadium con il Milan. L’ex Fiorentina non è stato riscattato dall’Atletico Madrid ma restava ugualmente in uscita dalla Continassa, prima della permanenza a Torino sotto la spinta anche di Luciano Spalletti.

La Juve durante tutta l’estate aveva messo sul mercato il giocatore albiceleste per fare cassa, però non voleva assolutamente svenderlo.

Calciomercato Juve, possibile rinnovo per Nico Gonzalez

La cifra fissata per Nico Gonzalez era intorno ai 30 milioni di euro, assegno che nessuno comunque ha messo sul tavolo per acquistarlo a titolo definitivo. Il ‘Cholo’ Simeone lo avrebbe rivoluto a Madrid, ma l’Atletico non si è avvicinato alle richieste della Juventus. 

Juventus, il futuro di Nico Gonzalez
Nico Gonzalez, futuro a tinte bianconere (Ansa) – Calciomercato.it

Per la felicità di Spalletti, Nico Gonzalez è rimasto così sotto la Mole ed è pronto a fare le fortune dei bianconeri, specialmente dopo il lungo stop per infortunio di Yildiz. E presto, ci saranno dei nuovi sviluppi anche per il futuro. Nei prossimi mesi sono in programma dei contatti tra la dirigenza e l’entourage del nazionale argentino, dove si discuterà del possibile rinnovo di contratto come raccolto da Calciomercato.it.

Attualmente Nico Gonzalez è in scadenza nel giugno 2029 e percepisce un ingaggio di circa 4 milioni netti (bonus compresi) a stagione.

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