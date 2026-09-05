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Roma-Atalanta, le ultimissime: la decisione su Dybala e Kessie

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Calcio d’inizio alle ore 20,45: la sfida dell’Olimpico si preannuncia davvero scoppiettante. 

Non solo Inter-Napoli e Juventus-Milan. La terza giornata di campionato propone un altro match da brividi, ovvero quello che vedrà affrontarsi Roma e Atalanta allo stadio Olimpico questa sera alle ore 20,45.

Gasperini furioso in panchina
Gasperini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gasperini conferma l’ormai collaudato 3-4-1-2: al centro della difesa recupera Ndicka, in attacco Dybala ha smaltito l’affaticamento accusato nei giorni scorsi e affianca Rodrigo Mora alle spalle di Malen. Dall’altra parte, Sarri si affida a Pasalic, Gaetano, Ederson in mezzo al campo e De Ketelaere, Scamacca, Raspadori in attacco. Solo panchina per l’ultimo arrivato Kessie, ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Koné, Cristante, Wesley; Mora; Dybala, Malen. All. Gasperini

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossonou, Scalvini, Bernasconi; Pasalic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri

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