Inter-Napoli probabili formazioni, Chivu fa fuori due big

Le ultimissime in vista del big match della terza giornata del campionato di Serie A.

Oggi, alle ore 18:00, Inter e Napoli si affrontano in una delle sfide più attese della terza giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri hanno vinto le prime due gare e sono primi a quota 6 punti, mentre la squadra allenata da Max Allegri si è arresa in casa al Como di Fabregas.

In casa nerazzurra si va verso una clamorosa doppia esclusione: fuori Bisseck e Thuram, che saranno sostituiti rispettivamente da Pavard ed Esposito. Ecco le probabili formazioni di Inter-Napoli:

Inter (3-5-2): Josep Martínez; Pavard, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez Allenatore: Cristian Chivu

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, Vergara; Politano, Hojlund, Alisson Santos Allenatore: Massimiliano Allegri