Pavlovic vicino al rinnovo con il Milan: i rossoneri hanno fretta

Strahinja Pavlovic è sempre più vicino al rinnovo del contratto con il Milan con il difensore serbo che ha l’attuale accordo in scadenza nel giugno del 2028.

Centrale classe 2001, Pavlovic ha avuto una grande crescita sotto la guida di Massimiliano Allegri, diventando un punto fermo della formazione rossonera.

Negli ultimi giorni sono aumentati i contatti tra la dirigenza del Milan e l’entourage del calciatore per cercare di chiudere il rinnovo del difensore serbo. La volontà del Milan è quella di chiudere il rinnovo fino al giugno del 2031.