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Pavlovic vicino al rinnovo con il Milan: i rossoneri hanno fretta

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Strahinja Pavlovic è sempre più vicino al rinnovo del contratto con il Milan con il difensore serbo che ha l’attuale accordo in scadenza nel giugno del 2028.

Strahinja Pavlovic (foto Ansa) – Calciomercato.it

Centrale classe 2001, Pavlovic ha avuto una grande crescita sotto la guida di Massimiliano Allegri, diventando un punto fermo della formazione rossonera.

Negli ultimi giorni sono aumentati i contatti tra la dirigenza del Milan e l’entourage del calciatore per cercare di chiudere il rinnovo del difensore serbo. La volontà del Milan è quella di chiudere il rinnovo fino al giugno del 2031.

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