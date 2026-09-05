Monza, Juric nei guai: il bomber KO nello scontro salvezza

Assenza pesante per la squadra brianzola e il tecnico in vista della trasferta di domenica sul campo del Parma

Il Monza cerca riscatto in campionato dopo le due iniziali sconfitte contro l’Inter campione d’Italia e l’Udinese, mentre Juric può sorridere in Coppa Italia vista la vittoria sul campo del Torino e il passaggio del turno.

Domenica pomeriggio è in programma la trasferta sul campo del Parma, una delle dirette concorrenti per la lotta salvezza. Il Monza ha cambiato tanto sul mercato e tra gli altri in Brianza è approdato Gustavo Varela nel reparto offensivo.

Il baby portoghese si sta confermando come una delle rivelazioni della Serie A ed è andato subito a segno nelle prime due giornate di campionato.

Monza, Varela salta il Parma per infortunio: i tempi di recupero

Reti di ottima fattura, ma che non hanno ancora portato punti alla compagine allenata da Juric. Il tecnico del Monza non potrà contare però sul 21enne portoghese nella gara del ‘Tardini’ a causa di un problema muscolare.

Varela dopo il match con l’Udinese ha accusato un infortunio all’adduttore della coscia, che potrebbe tenerlo ai box per qualche settimana. Un’assenza certamente non di poco conto per i biancorossi, considerando l’apporto del centravanti in questo inizio di campionato. Varela rischia di saltare anche la successiva trasferta di Lecce e rientrare prima della sosta nella sfida casalinga contro il Sassuolo.

Al posto dell’ex Benfica si candida Cutrone per guidare l’attacco del Monza, con Colpani e Robinson favoriti per una maglia da titolare sulla trequarti. In dubbio invece la presenza nella lista dei convocati del neoacquisto Zeballos, con l’argentino prelevato dal Boca Juniors che deve ritrovare la migliore condizione.