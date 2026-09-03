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Zeballos è carico: “Il Monza ha creduto in me”. Il retroscena sul Napoli | CM

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Il Monza si è assicurato le prestazioni dell’attaccante argentino, proveniente dal Boca Juniors. Le prime parole del nuovo acquisto dopo lo sbarco a Malpensa

Colpo di mercato del Monza, che prima del gong finale ha ufficializzato l’arrivo dal Boca Juniors di Exequiel Zeballos.

Monza, l'arrivo di Zeballos
Exequiel Zeballos inizia l’avventura al Monza – Foto Calciomercato.it

Un acquisto a sorpresa e di spessore da parte del club brianzolo, che negli ultimi giorni prima del termine della sessione estiva è riuscito a chiudere l’ingaggio dell’attaccante argentino. Zeballos ha sostenuto una parte delle visite mediche in Argentina per accelerare l’operazione e firmato il contratto direttamente a Buenos Aires. 

Il Monza aveva ufficializzato il trasferimento martedì qualche ora prima della fine del mercato, con il 24enne giocatore che ha sottoscritto un accordo per le prossime quattro stagioni e quindi fino al giugno 2030. Affare da oltre 4 milioni di euro, con il Boca Juniors che manterrà il 40% della futura rivendita.

Calciomercato Monza, Zeballos sbarca in Italia: “Maradona idolo di papà. Ho parlato con Paredes”

Zeballos è carico per la nuova avventura e nel primo pomeriggio è sbarcato all’aeroporto di Malpensa: “Sono molto felice che il Monza abbia creduto in me. Non vedo l’ora di iniziare e dare il massimo per la squadra. Non ho ancora parlato con Juric, è successo tutto così velocemente: parlerò più tardi con il mister”, le prime parole di Zeballos raccolte dall’inviato di Calciomercato.it. 

L’attaccante argentino prosegue soffermandosi sulla decisione di giocare in Serie A: “Ho scelto l’Italia perché l’idolo di mio papà è Maradona. Paredes mi ha dato dei consigli sul campionato italiano, specialmente quando erano uscite le voci sull’interessamento del Napoli. Mi ha parlato bene della Serie A e di Juric che è un allenatore esigente”.

Zeballos completerà adesso l’iter medico, prima di raggiungere Monzello per un primo approccio con l’ambiente brianzolo. Stasera invece insieme ai compagni e a mister Juric sarà in centro città per la presentazione della squadra davanti ai tifosi biancorossi.  

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