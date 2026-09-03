Juve, stop per Cabal e Thuram: la nota del club

Pessime notizie in casa bianconera a pochi giorni dalla super sfida contro il Milan di Amorim, ecco il comunicato ufficiale.
Doppia tegola in casa Juve a pochi giorni dal big match della terza giornata di Serie A contro il Milan di Amorim.
Ecco il comunicato ufficiale del club bianconero: “Questa mattina Khephren Thuram è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. L’intervento, eseguito dal dott. Bertrand Sonnery – Cottet, alla presenza del responsabile sanitario del Club dott. Luca Stefanini, presso l’Hopital Prive Jean Mermoz a Lione è perfettamente riuscito e da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.
In seguito a problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Juan Cabal è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra“.