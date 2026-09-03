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Salta la prima panchina in Italia, è ufficiale: nuovo allenatore

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Subito un colpo di scena nel campionato italiano, ecco cosa è successo in queste ultime ore. 

Nonostante la vittoria sul campo del Parma in Coppa Italia, la Cremonese ha deciso di esonerare Marco Giampaolo. Una decisione davvero inaspettata da parte del club grigiorosso che ha scelto anche il nuovo allenatore.

Pecchia serio primo piano
Pecchia (Ansa) – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale: “U.S. Cremonese comunica di aver affidato a Fabio Pecchia la guida tecnica della prima squadra. Classe 1973, il tecnico torna sulla panchina grigiorossa dopo l’esperienza maturata tra le stagioni 2020/21 e 2021/22, nel corso delle quali ha guidato la Cremo 60 volte e conquistato, al termine della seconda annata, la promozione in Serie A. Nel corso della sua carriera, l’allenatore ha totalizzato 189 panchine in Serie B e 63 nel massimo campionato italiano. La Società e la Proprietà danno il bentornato a mister Pecchia e al suo staff, augurando loro buon lavoro e le migliori soddisfazioni per il prosieguo della stagione“.

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