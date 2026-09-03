Paulo Sousa in Italia: riunioni, big match e possibile ritorno in Europa

L’allenatore portoghese vedrà dal vivo Inter-Napoli e Juventus-Milan

Dopo aver fatto incetta di trofei e di record sulla panchina dello Shabab Al-Ahli Club, Paulo Sousa vuole tornare al calcio europeo nel prossimo futuro. Rientrato nel Vecchio Continente dopo la fine dell’esperienza negli Emirati Arabi, il tecnico portoghese ha già avuto qualche incontro e si sta dedicando a visionare molte partite dal vivo per tenersi aggiornato.

L’Italia, per l’ex allenatore di Fiorentina e Salernitana rimane una sorta di casa per lui ed è per questo che un potenziale ritorno in Serie A lo affascina molto. Inviato alle celebrazioni del centenario della Fiorentina, il tecnico 56enne ha ricevuto la calda accoglienza dei tifosi viola. Nello scorso weekend, Sousa ha assistito a Napoli-Como e Atalanta-Bologna, in questo sarà presente sugli spalti per Inter-Napoli e Juventus-Milan, dove vedrà all’opera il suo connazionale Ruben Amorim.

Dopo il viaggio italiano, Paulo Sousa si recherà in Germania, dove è stato sondato recentemente da qualche club, e in Turchia. Al momento, l’ex centrocampista ha rifiutato diverse offerte dal Medio Oriente, decidendo di dare priorità alla famiglia: il suo obiettivo al momento è quello di tornare al calcio europeo.