Romagnoli fuori dalla lista della Lazio per la Serie A

Alessio Romagnoli è fuori dalla lista dei calciatori presentati dalla Lazio per la Serie A con i biancocelesti che hanno escluso anche Pellegrini e Patric.

Una decisione, quella sul centrale difensivo, che potrebbe riaprire i discorsi per una cessione nei prossimi giorni con il calciatore che sembrava essere ad un passo dall’Al-Sadd.

Fuori dalla lista anche Pellegrini e Patric, mentre sono presenti tutti i calciatori appena acquistati in estate.

5 Doekhi

6 Rovella

7 Dele-Bashiru

8 Galassi

9 Pinamonti

10 Zaccagni

11 Isaksen

14 Noslin

15 Floriani M.

16 Frattesi

17 Tavares

21 Belahyane

22 Cancellieri

23 Pedraza

24 Taylor

25 Provstgaard

28 Przyborek

29 Lazzari

32 Cataldi

33 R. Bordon

35 Mandas

37 Šutalo

40 Motta

47 Renzetti

55 Furlanetto

63 Serra

71 Farcomeni

76 F. Bordon

77 Marusic

80 Gudmundsson