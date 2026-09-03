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Romagnoli fuori dalla lista della Lazio per la Serie A

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Alessio Romagnoli è fuori dalla lista dei calciatori presentati dalla Lazio per la Serie A con i biancocelesti che hanno escluso anche Pellegrini e Patric.

Alessio Romagnoli
Alessio Romagnoli vicino all’addio alla Lazio (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una decisione, quella sul centrale difensivo, che potrebbe riaprire i discorsi per una cessione nei prossimi giorni con il calciatore che sembrava essere ad un passo dall’Al-Sadd.

Fuori dalla lista anche Pellegrini e Patric, mentre sono presenti tutti i calciatori appena acquistati in estate.

5 Doekhi
6 Rovella
7 Dele-Bashiru
8 Galassi
9 Pinamonti
10 Zaccagni
11 Isaksen
14 Noslin
15 Floriani M.
16 Frattesi
17 Tavares
21 Belahyane
22 Cancellieri
23 Pedraza
24 Taylor
25 Provstgaard
28 Przyborek
29 Lazzari
32 Cataldi
33 R. Bordon
35 Mandas
37 Šutalo
40 Motta
47 Renzetti
55 Furlanetto
63 Serra
71 Farcomeni
76 F. Bordon
77 Marusic
80 Gudmundsson

11219

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2 / 7

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3 / 7

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4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

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7 / 7

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