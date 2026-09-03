L’Inter ufficializza Baccin come nuovo direttore sportivo:

Dopo l’addio di Piero Ausilio dal ruolo di direttore sportivo dell’Inter, i nerazzurri hanno ufficializzato la promozione di Dario Baccin come nuovo ds.

Salutato Piero Ausilio è giunta la soluzione interna in casa Inter per quello che riguarda il ruolo di direttore sportivo con i nerazzurri che hanno deciso di puntare su Baccin.

Sul sito nerazzurro sono arrivate le parole di Giuseppe Marotta: “Desidero ringraziare Piero a nome di tutto il Club, della Proprietà e di ogni singolo dipendente della grande famiglia nerazzurra. Mi uniscono a lui momenti di gioia, di vittorie, di lavoro intenso e di tanta passione. Dario conosce bene il Club ed è oggi pronto ad assumere questo nuovo ruolo che la Proprietà ed io abbiamo pensato per lui. Si tratta di una scelta innovativa, pur nel segno di una continuità gestionale” – ha concluso Marotta – Dario da molti anni è parte fondamentale dell’area tecnica ed è il manager che ha lavorato alla creazione dell’Under 23 in stretto collegamento con la Prima Squadra in un’ottica di sviluppo progressivo e sostenibile del Club”.