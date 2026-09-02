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Il Torino piomba su Acerbi, i granata sfidano il Sassuolo per il centrale

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Francesco Acerbi è finito nel mirino del Torino che è alla ricerca di un centrale difensivo per questa stagione. Classe 1988, il difensore è rimasto senza contratto dopo la fine dell’avventura con i granata. 

Acerbi prima di una partita con l'Inter
Acerbi nel mirino del Sassuolo e del Torino (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Stando a quanto affermato da Sportitalia i granata sarebbero alla ricerca di un difensore con il profilo di Acerbi che piace alla formazione di Ignazio Abate anche se, come affermato dalla redazione di Calciomercato.it, ci sarebbe anche il Sassuolo sul giocatore.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la decisione di Francesco Acerbi, pronto a proseguire la sua avventura in Serie A.

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