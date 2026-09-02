McTominay-Real Madrid, colpo di scena improvviso: trema il Napoli

Il centrocampista scozzese lascia tutti a bocca aperta, ecco quanto dichiarato in queste ultime ore.
Tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta per le Nazionali a causa di una lieve aritmia benigna e di un intervento di correzione mediante ablazione, ma intanto Scott McTominay finisce sotto i riflettori anche per questioni relative al suo futuro.
Ecco infatti quanto ammesso dal centrocampista scozzese del Napoli nel corso di una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’: “Futuro? Per ora vogliamo andare avanti in Champions, per noi è molto importante. Se dovesse chiamare il Real Madrid di Mourinho, ci penserei“.
Una frase che di certo non farà sorridere Max Allegri e i tifosi azzurri, che si aspettano grandi cose dall’ex Manchester United anche nel corso della stagione che è appena iniziata.