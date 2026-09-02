Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

McTominay-Real Madrid, colpo di scena improvviso: trema il Napoli

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il centrocampista scozzese lascia tutti a bocca aperta, ecco quanto dichiarato in queste ultime ore. 

Tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta per le Nazionali a causa di una lieve aritmia benigna e di un intervento di correzione mediante ablazione, ma intanto Scott McTominay finisce sotto i riflettori anche per questioni relative al suo futuro.

Scott McTominay
McTominay (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco infatti quanto ammesso dal centrocampista scozzese del Napoli nel corso di una lunga intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’: “Futuro? Per ora vogliamo andare avanti in Champions, per noi è molto importante. Se dovesse chiamare il Real Madrid di Mourinho, ci penserei“.

Una frase che di certo non farà sorridere Max Allegri e i tifosi azzurri, che si aspettano grandi cose dall’ex Manchester United anche nel corso della stagione che è appena iniziata.

11212

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU