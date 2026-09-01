Tegola Napoli, McTominay deve operarsi: i tempi di recupero

Tegola in casa azzurra, il centrocampista della Nazionale scozzese è costretto a fermarsi.
Piove sul bagnato in casa Napoli dopo la sconfitta interna contro il Como nel big match della seconda giornata di campionato. Il tecnico Max Allegri, infatti, sarà costretto a rinunciare per diverse settimane a uno dei suoi calciatori migliori, ovvero Scott McTominay.
Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sui canali del club partenopeo: “In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali“.
Una grossa perdita per il Napoli che sabato prossimo sarà impegnato sul campo dell’Inter.