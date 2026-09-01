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Roma, assalto Chelsea a Koné ma Gasperini blocca tutto: i dettagli

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Cambia improvvisamente il futuro del centrocampista della Nazionale francese: colpo di scena a Trigoria.

Bomba improvvisa in casa Roma il giorno dopo il convincente successo ottenuto sul campo del Lecce nella seconda giornata di campionato. Manu Koné, infatti, è sempre più vicino all’addio quando mancano pochissime ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato.

Gasperini abbraccia Koné
Koné (Ansa Foto) – calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, Chelsea e Roma sarebbero infatti vicinissime all’accordo definitivo per 52 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro) più il prestito di Gittens, a lungo inseguito proprio dai giallorossi.

Sono ore concitassime in casa Roma sia in entrata che in uscita: Gian Piero Gasperini non vuole assolutamente perdere uno dei pezzi pregiati della rosa giallorossa e starebbe facendo di tutto per bloccare la cessione di Koné.

 

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