Spalletti può esultare: come un nuovo acquisto per la Juventus

Decisione presa da parte del club bianconero: accontentato l’allenatore dopo la vittoria contro il Parma

La Juventus si regala Sarr a centrocampo, ma il mercato dei bianconeri non si chiuderà con il centrocampista ivoriano in arrivo dal Tottenham.

La ‘Vecchia Signora’ è sulle tracce di un nuovo attaccante e la partenza di David sbloccherà la situazione nelle prossime ore. Il canadese è destinato all’Atletico Madrid, con la Juve che sta per concludere la cessione del centravanti.

Piazzato David, la Juventus adesso può andare all’assalto di un’altra punta prima del gong del mercato. Si prefigura una corsa a due tra Woltemade (passato in pole) e Zirkzee.

Nico Gonzalez fuori dal mercato: resta alla Juve

Sfumato invece il possibile ingaggio di Sorloth, nonostante l’imminente sbarco a Madrid di Jonathan David.

Dal ‘Cholo’ Simeone finirà come detto il canadese ex Lille, mentre Nico Gonzalez inoltre resterà alla Continassa. Il nazionale argentino è stato l’assoluto protagonista dell’ultimo match di campionato contro il Parma e per lui non sono arrivate offerte soddisfacenti nelle scorse settimane. L’Atletico Madrid non si è avvicinato al prezzo stabilito dalla Juventus (intorno ai 30 milioni di euro), con Nico Gonzalez che sarà quindi riconfermato alla corte di Spalletti.

Praticamente come un nuovo acquisto per il tecnico di Certaldo, che aveva caldeggiato la permanenza del giocatore in bianconero.