Futuro Saelemaekers, arriva la decisione definitiva del Milan

Aggiornamenti importanti sul futuro dell’esterno del club rossonero e della Nazionale belga.

Primo posto a sei punti dopo due giornate di campionato e grande lavoro in queste ultimissime ore di calciomercato estivo. Il Milan è impegnato su due fronti e ora arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di uno degli elementi più importanti della rosa rossonera: Alexis Jesse Saelemaekers.

Secondo quanto riferito poco fa da Fabrizio Romano, l’esterno della Nazionale belga non si trasferirà all’Atalanta e in nessun altro club visto che il Milan crede fortemente nel potenziale del calciatore.

Il presidente Gerry Cardinale e l’allenatore Amorim, dunque, blindano Saelemaekers che indosserà la casacca del Diavolo anche nel corso di questa stagione.