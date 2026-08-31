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Milan, nuova pretendente per Pulisic: i dettagli

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Primi in classifica a punteggio pieno, i rossoneri sono molto attivi sul calciomercato

Dopo aver salutato Rafa Leao Fofana, il Milan ha accolto il nuovo arrivo Hutchinson, ma il mercato rossonero potrebbe regalare ancora qualche scossone, sia in entrata che in uscita.

Pulisic con la maglia degli USA
Milan, arriva una nuova offerta per Pulisic (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tra i calciatori di livello maggiormente chiacchierati, Christian Pulisic nelle ultime ore è tornato al centro delle cronache di calciomercato, soprattutto in Inghilterra.

Secondo Team Talk, infatti, lo statunitense è in cima alla lista di Roberto De Zerbi dopo i tentativi falliti per Cody Gakpo. Il Tottenham ha effettuato sondaggi concreti per l’ex Chelsea che, tuttavia, non è in vendita. Per questo motivo, gli Spurs continuano a seguire anche Jean-Matteo Bahoya dell’Eintracht, Malick Fofana del Lione e Matheus Fernandez-Pardo del Lille.

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