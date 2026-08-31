Milan, nuova pretendente per Pulisic: i dettagli

Primi in classifica a punteggio pieno, i rossoneri sono molto attivi sul calciomercato

Dopo aver salutato Rafa Leao e Fofana, il Milan ha accolto il nuovo arrivo Hutchinson, ma il mercato rossonero potrebbe regalare ancora qualche scossone, sia in entrata che in uscita.

Tra i calciatori di livello maggiormente chiacchierati, Christian Pulisic nelle ultime ore è tornato al centro delle cronache di calciomercato, soprattutto in Inghilterra.

Secondo Team Talk, infatti, lo statunitense è in cima alla lista di Roberto De Zerbi dopo i tentativi falliti per Cody Gakpo. Il Tottenham ha effettuato sondaggi concreti per l’ex Chelsea che, tuttavia, non è in vendita. Per questo motivo, gli Spurs continuano a seguire anche Jean-Matteo Bahoya dell’Eintracht, Malick Fofana del Lione e Matheus Fernandez-Pardo del Lille.