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Milan, accordo per la cessione di Fofana: dove giocherà

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Il centrocampista francese saluta i rossoneri, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Il Milan è impegnato in queste ore a sfoltire la rosa a disposizione di Amorim e, dopo Leao, c’è da registrare una nuova cessione eccellente.

Fofana in Como-Milan
Fofana (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il principale indiziato a lasciare il capoluogo meneghino rimane Youssouf Fofana che è ormai vicinissimo al ritorno in Francia. A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è la redazione di Sky Sport, secondo cui Milan e Lione sarebbero vicinissimi all’intesa definitiva sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore, ma una cosa è certa: le strade del Milan e di Fofana si apprestano a separarsi definitivamente nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.

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