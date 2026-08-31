Yildiz fuori tre mesi ed Ekhator due: arriva il comunicato ufficiale della Juventus

Brutta tegola per la Juventus che dovrà fare a meno di Yildiz per circa tre mesi. L’attaccante turco si è operato e ora dovrà restare fuori dai campi di gioco per circa 90 giorni.

Nella giornata in cui i bianconeri chiudono per la cessione di David all’Atletico Madrid, la Juventus deve fare i conti con la lunga assenza di Yildiz, fuori per tre mesi.

Fuori anche Ekhator che resterà ai box per circa 6-8 settimane. Questo il comunicato dei bianconeri: “Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro . L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

Inoltre a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero”.