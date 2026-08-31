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Fiorentina, è Beto il sostituto di Kean: visite mediche e firma

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Nuovo innesto in attacco per la compagine viola dopo la cessione di Kean al Como.

La stagione della Fiorentina è iniziata malissimo con il doppio ko contro Roma e Frosinone, ma la dirigenza viola continua a lavorare senza sosta per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Fabio Grosso.

Beto all'Everton
Beto (Ansafoto) – calciomercato.it

A prendere il posto di Kean (passato al Como) sarà una vecchia conoscenza del campionato italiano ovvero Norberto Bercique Gomes Betuncal, detto Beto. L’ex Udinese – secondo quanto evidenziato da Fabrizio Romano – lascia l’Everton ed è in viaggio per l’Italia dove nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito col suo nuovo club.

La Fiorentina verserà 17 milioni di euro nelle casse del club inglese per l’acquisto a titolo definitivo di Beto.

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