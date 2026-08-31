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David-Atletico Madrid, è fatta: chi prende la Juve al suo posto

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Colpo di scena in casa bianconera a pochissime ore dalla fine del mercato, ecco cosa sta succedendo.

Jonathan David lascia la Juve a un anno dal suo approdo in Italia. L’attaccante canadese, che viene da una stagione particolarmente deludente in bianconero, diventerà a breve un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid: lo riferisce l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui i bianconeri e i Colchoneros avrebbero raggiunto un accordo sulla base di un prestito con clausola di acquisto. L’Atletico Madrid coprirà più del 50% dello stipendio di David, che percepisce circa 6 milioni di euro netti a stagione.

Zirkzee
Joshua Zirkzee (Ansa) – Calciomercato.it

Ma chi prenderà la Juve al posto di David? Si va verso una volata a due tra Joshua Zirkzee del Manchester United e Nick Woltemade del Newcastle: il primo è un vecchio pallino del direttore Massara che lo voleva già ai tempi della Roma, mentre il 24enne tedesco piace tantissimo a Spalletti che ne apprezza tecnica e struttura fisica (197 centimetri di altezza). Chi la spunterà alla fine?

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