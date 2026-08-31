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Juventus, tutto fatto per Sarr: dettagli e cifre

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Colpo a centrocampo per i bianconeri: il nuovo rinforzo arriva dal Tottenham. 

Juventus letteralmente scatenata in queste ultimissime ore di calciomercato estivo. Viste le precarie condizioni di Thuram, la società di corso Galileo Ferraris ha accelerato per l’acquisto di un nuovo centrocampista e arrivano aggiornamenti importantissimi proprio in tal senso.

Juventus, le mosse di Carnevali
Giovanni Carnevali – Foto Calciomercato.it

Seconto quanto riferito poco fa dell’esperto Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe raggiunto l’intesa definitiva per il trasferimento di Pape Matar Sarr dal Tottenham.

Il centrocampista senegalese classe 2002 sbarcherà a Torino con la formula del prestito più clausola di opzione di acquisto che diventerà obbligatoria in determinate condizioni. Le cifre complessive dell’operazione si aggirano intorno ai 30 milioni di euro, con Sarr pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore della Juve. 

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