Tagliafico nel mirino della Juventus, colpo low cost per la fascia

La Juventus ha messo nel mirino Tagliafico per la fascia con il terzino che potrebbe salutare il Lione. Un’idea che però è legata alle cessioni in casa bianconera.
Nel caso in cui la Juventus dovesse cedere Cabal in queste ultime ore di mercato potrebbe dare l’assalto a Tagliafico, esterno che piace a Spalletti e che potrebbe dire addio al Lione.
Classe 1992, Tagliafico potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza per la difesa della Juventus con Spalletti che ha chiesto nuovi rinforzi per completare il reparto.