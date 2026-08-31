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Svolta sul futuro di Lucca, decisione presa in casa Napoli

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Seguito a lungo Gabriel Jesus, finito poi al Barcellona, il Napoli ha deciso di desistere dalla ricerca di un nuovo attaccante ed è pronto a confermare Lorenzo Lucca in attacco.

Lorenzo Lucca
Lorenzo Lucca (Ansa Foto) – Calciomercato.it

Massimiliano Allegri, insieme alla dirigenza azzurra, ha deciso di trattenere Lorenzo Lucca all’interno della rosa del Napoli senza andare a pescare dal mercato un nuovo attaccante da inserire in rosa.

Stesso destino dovrebbe spettare a Noa Lang che, almeno fino a gennaio dovrebbe restare agli ordini del tecnico livornese, per poi valutare il suo destino alla riapertura del mercato invernale.

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