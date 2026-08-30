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Soulé verso il Fulham, contatto tra la Roma e il club inglese

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Matias Soulé può lasciare la Roma in queste ultime ore di calciomercato con l’attaccante argentino che potrebbe trasferirsi in Premier League, al Fulham.

Matias Soulé
Soulé (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il club bianconero ha preso contatti con i giallorossi in queste ore per assicurarsi il cartellino della punta argentina con la Roma che è pronta a dare l’ok alla cessione per poi regalare a Gasperini un nuovo rinforzo.

Se dovesse partire Soulé la Roma potrebbe dare l’assalto decisivo a Gittens del Chelsea per provare a rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico chiudendo così la propria campagna acquisti estiva dopo l’arrivo di De Roon.

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