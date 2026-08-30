Soulé verso il Fulham, contatto tra la Roma e il club inglese

Matias Soulé può lasciare la Roma in queste ultime ore di calciomercato con l’attaccante argentino che potrebbe trasferirsi in Premier League, al Fulham.
Il club bianconero ha preso contatti con i giallorossi in queste ore per assicurarsi il cartellino della punta argentina con la Roma che è pronta a dare l’ok alla cessione per poi regalare a Gasperini un nuovo rinforzo.
Se dovesse partire Soulé la Roma potrebbe dare l’assalto decisivo a Gittens del Chelsea per provare a rinforzare la rosa a disposizione del proprio tecnico chiudendo così la propria campagna acquisti estiva dopo l’arrivo di De Roon.