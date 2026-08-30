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Juve, Zhegrova pronto a dire sì: addio e firma vicina

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L’esterno d’attacco bianconero continua a essere al centro di diverse voci di mercato, ecco la situazione. 

Ieri non ha preso parte alla gara interna contro il Parma a causa di un affaticamento, ma potremmo non rivedere più Edon Zhegrova con la maglia della Juventus. L’esterno kosovaro classe ’99, che negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Lazio, potrebbe infatti ripartire dall’Arabia Saudita.

Zhegrova in azione con la Juve
Zhegrova (AnsaFoto) – Calciomercato.it

A rilanciare la clamorosa indiscrezione di mercato è l’esperto Fabrizio Romano, secondo cui la dirigenza dell’Al-Ittihad si sarebbe fatta ufficialmente avanti per prendere Zhegrova: la Juve non avrebbe alcun problema a privarsi del 27enne originario di Herford che intanto avrebbe già fatto sapere di gradire la destinazione.

Nico Gonzalez ha dimostrato contro il Parma di poter dare tantissimo alla Juve in questa stagione e, dunque, gli spazi per Zhegrova rischiano di ridursi drasticamente: proprio in virtù di questo, l’ex Lille potrebbe andare via nelle prossime ore.

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