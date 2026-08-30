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Brozovic-Bologna, idea a costo zero per il centrocampo rossoblu | CM

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Nuova idea di mercato per il Bologna per sistemare il proprio centrocampo con Marcelo Brozovic che piace al club rossoblu, a caccia di un profilo di esperienza per la mediana.

Marcelo Brozovic
Brozovic potrebbe finire al Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Perso Freuler, che non ha rinnovato il contratto per passare all’Olympiacos, il Bologna ha perso un punto di riferimento in mezzo al campo e, nelle ultime ore, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, sarebbe spuntata l’ipotesi Marcelo Brozovic.

Scaduto il suo contratto con l’Al-Nassr, il croato è alla ricerca di una nuova squadra e vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A. Si è parlato di Juventus, ma al momento appare molto complicato un suo trasferimento in bianconero anche per il suo passato all’Inter. Il Bologna non ha ancora affondato il colpo, ma il profilo di Brozovic piace e non poco in Emilia.

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