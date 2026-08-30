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Nico Gonzalez o Gudmundsson? La scelta della Juventus | CM

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Proposto l’islandese in uscita dalla Fiorentina dopo l’infortunio di Yildiz. La decisione del club bianconero legata anche al futuro del nazionale argentino, decisivo contro il Parma

Protagonisti inattesi. Koopmeiners e soprattutto Nico Gonzalez si prendono la scena nella notte dell’Allianz Stadium contro il Parma. Da esuberi di lusso a pedine fondamentali per consentire alla Juventus di restare a punteggio pieno in campionato.

Juventus, il futuro di Nico Gonzalez
Nico Gonzalez vicino alla permanenza alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Sia l’olandese che l’argentino dovrebbero restare in bianconero e le loro chance di permanenza sono aumentate dopo la serata con il Parma. Anche per mancanza di offerte adeguate, con Luciano Spalletti che sarebbe comunque soddisfatto della riconferma di entrambi i giocatori.

Specialmente per la loro duttilità, con Nico Gonzalez ad esempio che ha cambiato il volto della Juve nel match di sabato sera contro i ducali di Cuesta.

Spalletti ha sempre espresso parole al miele per il nazionale argentino, protagonista inoltre in Nazionale nell’ultimo Mondiale con l’Albiceleste. Il tormentone sul futuro di Nico Gonzalez tiene banco ormai da diversi mesi, con l’Atletico Madrid che non lo ha riscattato al termine della scorsa stagione. 

Gudmundsson
Gudmundsson in uscita dalla Fiorentina (Ansa) – Calciomercato.it

La Juventus non svende il giocatore e ha fissato il prezzo del suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro. Difficilmente in queste ultime ore del mercato arriveranno offerte soddisfacenti, con il club bianconero che a meno di sorprese confermerà quindi Nico Gonzalez. Come un nuovo acquisto (e di livello) per la Juve, che sarà prezioso per Spalletti anche per rimpiazzare l’infortunato Yildiz sulla trequarti. 

Alla ‘Vecchia Signora’ – come raccolto da Calciomercato.it – dopo il ko del turco era stato proposto Gudmundsson, che rimane in uscita dalla Fiorentina. Il profilo del trequartista islandese alla Continassa non scalda però dirigenza e allenatore, che preferiscono dare una nuova chance a Nico Gonzalez.  

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