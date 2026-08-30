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Napoli-Como, le ultimissime: Allegri pensa a una clamorosa esclusione

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Cresce l’attesa per la super sfida in programma oggi alle ore 18:30, ecco le ultime di formazione. 

Napoli-Como è, senza ombra di dubbio, il big match della seconda giornata del campionato di Serie A: una sfida che si preannuncia scoppiettante tra due delle squadre più forti in Italia.

Allegri prima di una partita del Milan
Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Max Allegri conferma il 4-3-3 con Meret tra i pali, difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera da destra verso sinistra, Anguissa, Lobotka, McTominay in mezzo al campo, mentre in attacco si va verso la clamorosa esclusione di Alisson Santos. Potrebbe essere Lang a completare il tridente con Politano e Hojlund, ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

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