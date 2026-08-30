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Milan, accordo raggiunto col Porto per Gimenez: le cifre

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Rossoneri letteralmente scatenati in uscita e al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Amorim. 

Dopo Leao, il Milan cede un altro calciatore della rosa a disposizione di Amorim ovvero Santiago Tomás Gimenez. L’attaccante della Nazionale messicana classe 2001, infatti, saluta i rossoneri e si trasferisce al Porto.

Santiago Gimenez
Santiago Gimenez (Ansa Foto) – calciomercato.it

Lo riferisce in queste ore l’esperto di mercato Fabrizio Romano, secondo cui l’affare tra i due club si concretizzerà sulla base di un prestito gratuito e clausola di opzione d’acquisto che potrebbe diventare obbligatoria in base al tempo di gioco da 18 milioni di euro più bonus come.

Attacco rossonero, dunque, completamente stravolto rispetto alla passata stagione e pronto ad accogliere nuovi volti in queste ultimissime ore di mercato estivo: seguiremo con attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

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