Roma, si sblocca Gittens: c’è l’apertura al prestito | CM

Giallorossi letteralmente scatenati e pronti a mettere a segno un importante colpo in attacco.

La Roma non si ferma più ed è pronta a regalare un nuovo rinforzo a Gian Piero Gasperini. Dopo Balerdi e De Roon, la società capitolina è alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco e arrivano ora aggiornamenti importantissimi proprio in tal senso.

Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, il Chelsea avrebbe aperto le porte alla cessione di Jamie Jermaine Bynoe-Gittens in prestito, formula particolarmente gradita ai giallorossi.

Il 22enne inglese e Malick Fofana sono i veri obiettivi del ds D’Amico, ma adesso Gittens sarebbe in netto vantaggio sul calciatore del Lione per trasferirsi nella capitale: ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore e come sempre vi terremo aggiornati.