Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter: doppia novità per Chivu

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il Cagliari ospita i campioni d’Italia dell’Inter alla ‘Domus Arena’ nel match della 2° giornata di campionato: le possibili scelte di Pisacane e Chivu 

L’Inter campione d’Italia è di scena sul campo del Cagliari questa sera nel posticipo della seconda giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu vogliono dar seguito al netto successo per 4-1 sul Monza nell’esordio stagionale in campionato.

Cagliari-Inter, le probabili formazioni
Chivu Cristian, allenatore dell’Inter (Ansa) – Calciomercato.it

C’è ancora qualche dubbio di formazione per l’allenatore rumeno tra difesa e centrocampo. Nelle retrovie c’è la forte candidatura di Pavard, che a sorpresa potrebbe scavalcare Bisseck nel trio insieme ad Akanji e Bastoni. In mediana invece Susic sarebbe leggermente favorito su Zielinski.

Serie A, Cagliari-Inter: le possibili scelte di Pisacane e Chivu

Sule fasce confermato per Diouf dopo l’ottima prova del francese contro il Monza. In attacco nessun dubbio per Chivu: al fianco di capitan Lautaro Martinez ci sarà Esposito, protagonista la scorsa settimana a San Siro.

Inter, Esposito nel mirino delle big inglesi
Pio Esposito in coppia con Lautaro Martinez (Ansa) – Calciomercato.it

Nel Cagliari, vittorioso all’esordio nella trasferta di Parma, mister Pisacane potrebbe dare spazio a Mendy in attacco supportato da Adopo e Maldini.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Maldini, Adopo; Mendy. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu

11122

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

3 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

4 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU