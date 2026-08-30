Le probabili formazioni di Cagliari-Inter: doppia novità per Chivu

Il Cagliari ospita i campioni d’Italia dell’Inter alla ‘Domus Arena’ nel match della 2° giornata di campionato: le possibili scelte di Pisacane e Chivu
L’Inter campione d’Italia è di scena sul campo del Cagliari questa sera nel posticipo della seconda giornata di Serie A. I nerazzurri di Chivu vogliono dar seguito al netto successo per 4-1 sul Monza nell’esordio stagionale in campionato.
C’è ancora qualche dubbio di formazione per l’allenatore rumeno tra difesa e centrocampo. Nelle retrovie c’è la forte candidatura di Pavard, che a sorpresa potrebbe scavalcare Bisseck nel trio insieme ad Akanji e Bastoni. In mediana invece Susic sarebbe leggermente favorito su Zielinski.
Serie A, Cagliari-Inter: le possibili scelte di Pisacane e Chivu
Sule fasce confermato per Diouf dopo l’ottima prova del francese contro il Monza. In attacco nessun dubbio per Chivu: al fianco di capitan Lautaro Martinez ci sarà Esposito, protagonista la scorsa settimana a San Siro.
Nel Cagliari, vittorioso all’esordio nella trasferta di Parma, mister Pisacane potrebbe dare spazio a Mendy in attacco supportato da Adopo e Maldini.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Maldini, Adopo; Mendy. All. Pisacane
INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Esposito. All. Chivu