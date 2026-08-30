Roma, è fatta per De Roon: che regalo per Gasperini

Il centrocampista olandese dice addio all’Atalanta e si trasferisce nella capitale, tutti i dettagli.
Calciomercato particolarmente caldo in queste ultimissime ore, con la Roma che è sicuramente tra le squadre più attive di Serie A. A sorpresa, i giallorossi si assicurano le prestazioni di un centrocampista molto esperto come Marten Elco de Roon, ecco tutti i dettagli.
Secondo quanto evidenziato dall’esperto Fabrizio Romano, De Roon è atteso infatti nelle prossime ore nella capitale per completare il suo trasferimento dall’Atalanta alla Roma: affare fatto per 1 milione di euro, tutti bonus.
Rinforzo, dunque, davvero importante per Gian Piero Gasperini che riabbraccia un calciatore molto esperto come l’olandese con cui ha già lavorato per diversi anni a Bergamo. Ma non è finita qui: la Roma insiste anche per prendere un nuovo esterno d’attacco.