Pape Sarr nel mirino della Juventus, colpo a centrocampo che si avvicina

Persa la possibilità di arrivare a Franck Kessié, che ha scelto l’Atalanta, la Juventus sta sondando diversi nomi per il centrocampo, da Fofana a Pape Sarr.

Il calciatore del Tottenham piace in casa bianconera con Spalletti che ha chiesto rinforzi in mezzo al campo per sistemare una rosa che ha mostrato più di qualche lacuna in queste settimane di ritiro e in occasione delle prime sfide contro Frosinone e Parma.

Pape Sarr è in uscita del Tottenham e potrebbe rappresentare, secondo quanto affermato da Sky Sport, il rinforzo giusto per la linea mediana a disposizione dell’ex CT della nazionale italiana.