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Milan, è fatta per Hutchinson: sarà lui il dopo Leao

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Il Milan ha scelto il dopo Leao e punta su Hutchinson, con il calciatore che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest.

Omari Hutchinson
Hutchinson al Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Colpo in Premier League per il Milan che, dopo aver salutato Rafael Leao, destinazione Galatasaray, ha deciso di puntare su Hutchinson per la propria trequarti con il nazionale giamaicano che arriverà nelle prossime ore a Milanello.

Un rinforzo importante per il Milan che ora proverà a dare l’assalto ad un nuovo difensore nonostante la permanenza di Tomori che appare destinato a restare fuori rosa, almeno fino a gennaio.

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