Inter, salta l’acquisto in extremis: può finire all’Atalanta

Colpo di scena in casa nerazzurra: l’ultima novità di mercato lascia tutti a bocca aperta, i dettagli.
Sembrava ormai tutto fatto per un colpo in prospettiva da parte dell’Inter, ma il calciomercato regala sempre grandi sorprese e l’affare è sfumato definitivamente proprio sul più bello. I nerazzurri – secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto Fabrizio Romano – avrebbero infatti deciso di non tesserare il talento montenegrino Vuk Pavicevic (classe 2008) per la squadra Under 23 dopo i colloqui delle scorse ore.
A questo punto il calciatore, di cui si dice un gran bene in patria, potrebbe dire sì all’Atalanta e trasferirsi immediatamente a Bergamo: un colpo di scena inaspettato almeno fino a qualche giorno fa, quando appariva imminente il passaggio di Pavicevic all’Inter.