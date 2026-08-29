Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Inter, salta l’acquisto in extremis: può finire all’Atalanta

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Colpo di scena in casa nerazzurra: l’ultima novità di mercato lascia tutti a bocca aperta, i dettagli. 

Chivu urla a bordocampo
Chivu (Ansa Foto) – calciomercato.it

Sembrava ormai tutto fatto per un colpo in prospettiva da parte dell’Inter, ma il calciomercato regala sempre grandi sorprese e l’affare è sfumato definitivamente proprio sul più bello. I nerazzurri – secondo quanto riferito in queste ore dall’esperto Fabrizio Romano – avrebbero infatti deciso di non tesserare il talento montenegrino Vuk Pavicevic (classe 2008) per la squadra Under 23 dopo i colloqui delle scorse ore.

A questo punto il calciatore, di cui si dice un gran bene in patria, potrebbe dire sì all’Atalanta e trasferirsi immediatamente a Bergamo: un colpo di scena inaspettato almeno fino a qualche giorno fa, quando appariva imminente il passaggio di Pavicevic all’Inter.

11116

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

4 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

5 / 7

Quale nazionale vinse nel 1998?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU