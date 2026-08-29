PAGELLE e TABELLINO Juventus-Parma 2-0: rivincita Nico Gonzalez, David ai titoli di coda

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valido per la 2° giornata del campionato di Serie A. Decisivo l’ingresso in campo dell’argentino nella ripresa: a segno anche Koopmeiners
Forse il protagonista meno atteso. Nico Gonzalez si alza dalla panchina cambiando la musica e la serata della Juventus.
Cuesta imbriglia i bianconeri nel primo tempo, dove c’è il solo Conceicao (palo) a spaventare il Parma. L’ex Atletico entra e si prende la scena, firmando la rete decisiva dopo aver sfiorato in precedenza il bersaglio grosso. L’argentino va verso la conferma sul mercato, mentre al contrario Jonathan David delude ancora ed è pronto all’addio.
Nel finale ci pensa Koopmeiners (appena entrato per l’infortunato Cambiaso) a mettere in ghiaccio la partita. Corvi nella ripresa evita un passivo più pesante ai ducali, Vicario dall’altra parte salva su Romero.
Le pagelle di Juve-Parma: Koopmeiners firma il bis, Corvi non basta a Cuesta
JUVENTUS
TOP: Nico Gonzalez 8 – Sveglia dal torpore i bianconeri e si prende la sua rivincita. Sfiora subito il gol, poi centra il palo con una bordata da fuori e sulla ribattuta trova la correzione fortunata di Troilo che sblocca la gara. Manda in porta anche Kolo Muani: un’altra Juve con l’argentino in campo. Difficile privarsene a questo punto: come un nuovo acquisto (e che acquisto!)
FLOP: David 4 – Spalletti a sorpresa lo lancia dall’inizio e il canadese non ne azzecca una nella serata dell’Allianz Stadium. Sparacchia in tribuna, proseguendo nel trend negativo della scorsa stagione. Il pubblico lo fischia sonoramente: al passo d’addio senza mai lasciare il segno
- Vicario 7
- Kalulu 6
- Bremer 6,5
- Lucumì 6,5 (76′ Kelly 5,5)
- Celik 6,5
- Locatelli 6,5
- Douglas Luiz 6
- Conceicao 7 (76′ Cambiaso SV; 86′ Koopmeiners 7)
- David 4 (57′ Nico Gonzalez 8)
- Boga 6 (57′ Alajbegovic 5)
- Kolo Muani 5,5
- All. Spalletti 6,5
PARMA
TOP: Corvi 7 – Vola sul missile di Nico Gonzalez, che qualche minuto dopo si prende la rivincita grazie anche alla deviazione di Troilo. Si ripete chiudendo lo specchio a Kolo Muani lanciato a rete: tiene a galla il Parma
FLOP: Valeri 4,5 – Conceicao lo mette subito alle strette e da quel lato il Parma patisce le offensive bianconere. Anello debole: non riesce a trovare le contromisure per frenare il folletto lusitano
- Corvi 7
- Delprato 6
- Troilo 5
- Drobnic 6
- Valeri 4,5
- Bernabé 5,5 (80′ Konate 5)
- Ordonez 5,5 (62′ Cremaschi 5,5)
- Keita 5
- Britschgi 5 (84′ Almqvist SV)
- Toure 5 (80′ Elphege SV)
- Lontani 5,5 (62′ Romero 6,5)
- All. Cuesta 5,5
ARBITRO: Fourneau 5,5
Serie A, il tabellino di Juventus-Parma: Nico più Koop, cambi decisivi per Spalletti
Luciano Spalletti la risolve dalla panchina, soprattutto con l’ingresso in campo di Nico Gonzalez che cambia il volto della Juventus. Il bis è firmato da Koopmeiners, che con un secco rasoterra chiude la pratica. Il muro del Parma cade nella ripresa: bianconeri a punteggio pieno, in attesa del big match contro il Milan.
JUVENTUS-PARMA 2-0
63′ Nico Gonzalez; 88′ Koopmeiners
Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì (76′ Kelly), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao (76′ Cambiaso; 86′ Koopmeiners), David (57′ Nico Gonzalez), Boga (57′ Alajbegovic); Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Cabal, Ekhator, Milik. Allenatore: Spalletti
Parma (4-3-2-1): Corvi, Delprato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabé (80′ Konate), Ordonez (62′ Cremaschi), Keita; Britschgi (84′ Almqvist), Lontani (62′ Romero); Toure (80′ Elphege). A disposizione: Daffara, Mazzocchi, Ndiaye, Valenti, Diallo, Frigan, Sorensen, De Martis, Carboni, Fabbian. Allenatore: Cuesta
Arbitro: Fourneau (sez. Roma)
VAR: Meraviglia
Ammoniti: Lucumì (J), Locatelli (J), Delprato (P), Troilo (P)
Espulsi:
Note: recupero 3′ e 5′; presenti 40.123 spettatori per la gara dell’Allianz Stadium