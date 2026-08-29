PAGELLE e TABELLINO Juventus-Parma 2-0: rivincita Nico Gonzalez, David ai titoli di coda

Voti, top e flop del match dell’Allianz Stadium valido per la 2° giornata del campionato di Serie A. Decisivo l’ingresso in campo dell’argentino nella ripresa: a segno anche Koopmeiners

Forse il protagonista meno atteso. Nico Gonzalez si alza dalla panchina cambiando la musica e la serata della Juventus.

Cuesta imbriglia i bianconeri nel primo tempo, dove c’è il solo Conceicao (palo) a spaventare il Parma. L’ex Atletico entra e si prende la scena, firmando la rete decisiva dopo aver sfiorato in precedenza il bersaglio grosso. L’argentino va verso la conferma sul mercato, mentre al contrario Jonathan David delude ancora ed è pronto all’addio.

Nel finale ci pensa Koopmeiners (appena entrato per l’infortunato Cambiaso) a mettere in ghiaccio la partita. Corvi nella ripresa evita un passivo più pesante ai ducali, Vicario dall’altra parte salva su Romero.

Le pagelle di Juve-Parma: Koopmeiners firma il bis, Corvi non basta a Cuesta

JUVENTUS

TOP: Nico Gonzalez 8 – Sveglia dal torpore i bianconeri e si prende la sua rivincita. Sfiora subito il gol, poi centra il palo con una bordata da fuori e sulla ribattuta trova la correzione fortunata di Troilo che sblocca la gara. Manda in porta anche Kolo Muani: un’altra Juve con l’argentino in campo. Difficile privarsene a questo punto: come un nuovo acquisto (e che acquisto!)

FLOP: David 4 – Spalletti a sorpresa lo lancia dall’inizio e il canadese non ne azzecca una nella serata dell’Allianz Stadium. Sparacchia in tribuna, proseguendo nel trend negativo della scorsa stagione. Il pubblico lo fischia sonoramente: al passo d’addio senza mai lasciare il segno

Vicario 7

Kalulu 6

Bremer 6,5

Lucumì 6,5 (76′ Kelly 5,5)

Celik 6,5

Locatelli 6,5

Douglas Luiz 6

Conceicao 7 (76′ Cambiaso SV; 86′ Koopmeiners 7)

David 4 (57′ Nico Gonzalez 8 )

Boga 6 (57′ Alajbegovic 5)

Kolo Muani 5,5

All. Spalletti 6,5

PARMA

TOP: Corvi 7 – Vola sul missile di Nico Gonzalez, che qualche minuto dopo si prende la rivincita grazie anche alla deviazione di Troilo. Si ripete chiudendo lo specchio a Kolo Muani lanciato a rete: tiene a galla il Parma

FLOP: Valeri 4,5 – Conceicao lo mette subito alle strette e da quel lato il Parma patisce le offensive bianconere. Anello debole: non riesce a trovare le contromisure per frenare il folletto lusitano

Corvi 7

Delprato 6

Troilo 5

Drobnic 6

Valeri 4,5

Bernabé 5,5 (80′ Konate 5)

Ordonez 5,5 (62′ Cremaschi 5,5)

Keita 5

Britschgi 5 (84′ Almqvist SV)

Toure 5 (80′ Elphege SV)

Lontani 5,5 (62′ Romero 6,5)

All. Cuesta 5,5

ARBITRO: Fourneau 5,5

Serie A, il tabellino di Juventus-Parma: Nico più Koop, cambi decisivi per Spalletti

Luciano Spalletti la risolve dalla panchina, soprattutto con l’ingresso in campo di Nico Gonzalez che cambia il volto della Juventus. Il bis è firmato da Koopmeiners, che con un secco rasoterra chiude la pratica. Il muro del Parma cade nella ripresa: bianconeri a punteggio pieno, in attesa del big match contro il Milan.

JUVENTUS-PARMA 2-0

63′ Nico Gonzalez; 88′ Koopmeiners

Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì (76′ Kelly), Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao (76′ Cambiaso; 86′ Koopmeiners), David (57′ Nico Gonzalez), Boga (57′ Alajbegovic); Kolo Muani. A disposizione: Grabara, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Cabal, Ekhator, Milik. Allenatore: Spalletti

Parma (4-3-2-1): Corvi, Delprato, Troilo, Drobnic, Valeri; Bernabé (80′ Konate), Ordonez (62′ Cremaschi), Keita; Britschgi (84′ Almqvist), Lontani (62′ Romero); Toure (80′ Elphege). A disposizione: Daffara, Mazzocchi, Ndiaye, Valenti, Diallo, Frigan, Sorensen, De Martis, Carboni, Fabbian. Allenatore: Cuesta

Arbitro: Fourneau (sez. Roma)

VAR: Meraviglia

Ammoniti: Lucumì (J), Locatelli (J), Delprato (P), Troilo (P)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 5′; presenti 40.123 spettatori per la gara dell’Allianz Stadium