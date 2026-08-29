Accordo da 55 milioni e niente Roma: lo prendono al posto di Leao

L’attaccante portoghese si è trasferito al Galatasaray, creando un effetto domino immediato

Dopo un inseguimento iniziato almeno un mese fa, il Galatasaray ha vinto la corsa a Rafael Leao, battendo al fotofinish l’Aston Villa. L’ingaggio da 10 milioni di euro più bonus ha avuto la meglio sul fascino della Premier League e il Milan incasserà 43 milioni di euro più 2 di bonus, con un 20% sulla futura rivendita.

La necessità di reperire un’ala sinistra ha spinto il club di Birmingham ad accelerare in maniera convinta su altre piste, mettendo anche i bastoni tra le ruote alla Roma. Secondo Team Talk, infatti, nelle ultime ore sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima con il Paris Saint-Germain per Ibrahim Mbaye.

L’ala senegalese piaceva da tempo ai giallorossi, che tuttavia non hanno margini per andare oltre un’offerta di prestito. L’intesa sull’asse Parigi-Birmingham è arrivata sulla base di circa 55 milioni di euro. I due club stanno lavorando agli ultimi dettagli per chiudere l’affare entro la deadline di calciomercato.