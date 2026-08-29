Lazzari-Lazio, addio vicino: in pole c’è il Sassuolo | CM

Il laterale classe ’93 potrebbe salutare la capitale per indossare la casacca neroverde, ecco le ultimissime.

Lazio particolarmente attiva sul mercato in queste ore e pronta a concretizzare nuove operazioni, sia in entrata che in uscita. Tra i calciatori sul piede di partenza figura sicuramente Manuel Lazzari, che non rientra nei piani del tecnico Gattuso e che si appresta a salutare Formello.

Il laterale originario di Valdagno classe ’93 vanta diversi estimatori in Italia ma – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – ci sarebbe adesso il Sassuolo in pole per il suo acquisto. Lazzari si è trasferito alla Lazio nell’estate del 2019, ma ora dopo sette stagioni le strade del club biancoceleste e dell’ex Spal sembrano destinate a separarsi definitivamente.