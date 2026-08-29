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David-Atletico Madrid, arrivano nuove conferme: colloqui attivi

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In casa bianconera continua a tenere banco il futuro dell’attaccante canadese, ecco cosa sta succedendo. 

Viene da una stagione particolarmente deludente alla Juve e ad oggi ha rifiutato qualsiasi tipo di destinazione, ma il nome di Jonathan David rimane sicuramente tra quelli cedibili in casa bianconera. Adesso, però, arrivano clamorosi aggiornamenti proprio in merito al futuro dell’attaccante canadese classe 2000.

David via dalla Juve: scambio con Mateta
Jonathan David (Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito poco fa dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid sarebbe molto interessato al cartellino di David e avrebbe riaperto i contatti con il suo entourage per sondare la disponibilità dell’ex Lille a trasferirsi in Spagna. La Juve è pronta ad ascoltare eventuali offerte, ma non ha alcuna intenzione di svendere il canadese e, dunque, molto dipenderà dalla formula.

Juve ora concentrata sul campo e sull’anticipo di questa sera contro il Parma, ma la questione relativa al futuro di David va monitorata con grandissima attenzione.

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